¡¡¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Áð´Ö¥ê¥Á¥ã¡¼¥É·ÉÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤Ç²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤·¤¿¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬£´Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÏÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¸áÁ°£µ»þÈ¾¤¹¤®¡¢¿·½É¶è¿·½É¤Î¥Ó¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ýÉÕ¶á¤Ç¡¢²¼È¾¿È¤òÏª½Ð¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ·â¤·¤¿¿ÍÊª¤«¤é£±£±£°ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£Á¤§¡ª£ç£ò£ï£õ£ð¤Ï¤â¤Ã¤«¿Íµ¤µÞ¾å¾ºÃæ¡£½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¡×¤Î¸ø¼°¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Áð´ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï£µÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ª£Ä£Á£Ó£È¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ³Æ¶É²»³ÚÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£