¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÍÇ¡¡¢Ë½¸À¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥í¥±¹Ô¤¯¤È¤³¤í¡Ä¡×¤Ë¡¢ÍµÈ¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÀ©»ß
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¡¡¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡×¤Ë½Ð±é¡£Ë½¸À¤òÅÇ¤¤¤Æ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¿¤·¤Ê¤á¤é¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤¹¤ë¥Þ¥Ä¥³¡¢ÍµÈ¡¢µ×ÊÝÅÄÄ¾»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î£³¿Í¤¬ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¤â¤·¥í¥±Î¹¤ò¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö°ìÈÖ¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¹Åç£±Çñ¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢¹Åç¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÍµÈ¤¬¡ÖµÜÅç¤Þ¤ÇÅÏ¤é¤Ê¤¤¡¢¡ØÀÐÄâ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥´¤¤Î¹´Û¤¬¤¢¤ë¤Î¤è¡£·ë¹½¡¢Í½Ìó°ìÇÕ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡£¥Þ¥Ä¥³¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¶õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Í¤¨¡¢¥¹¥´¥¤¤ó¤À¤±¤É¡ª¡×¤È¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ´¶·ã¤Î¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¹Ô¤¯¡©¡×¤È¤¹¤Ã¤«¤ê¾è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍµÈ¤¬¡ÖÍ½Ìó¤¬¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡ÖÌµÍý¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡Ä¤¢¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ê¤Ó¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤â¡Ö¤Ê¤Ó¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£²¿¤ÎÀëÅÁ¤â¤·¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¡ÊÍ½Ìó¤Ç°ìÇÕ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¤¢¤¤é¤á´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥í¥±¹Ô¤¯¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦¡Ä¡×¤ÈÆÍÇ¡¡¢Ë½¸À¤òÅÇ¤¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÏÆÇÀå¤ÎÍµÈ¤¬¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¤È»×¤ï¤ºÀ©»ß¡£¥Þ¥Ä¥³¤â¥¢¥ï¥ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦£Õ»ú¹©»ö¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÆÊÌÚ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÊÎ¹¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥í¥±´ë²è¤Ç¡¢Æá¿Ü¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö£Õ»ú¹©»ö¤¬¤É¤³¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£