ストリートスタイルを格上げ！街で注目の的になる【フブ】のTシャツがAmazonで販売中！

FUBUのストリートカルチャーとクラシックなストライプデザインが融合した半袖メッシュTシャツが登場。左胸のワンポイントロゴがアクセントとなり、トレンドのオーバーサイズシルエットが際立つ一着。ヒップホップファッションやアメカジスタイルがお好きな方におすすめ。

通気性に優れたメッシュ素材を使用し、暑い季節でもさらりと快適な着心地を実現している。

クラシックなストライプ柄とゆったりシルエットが融合し、ストリート感とリラックス感を両立している。

左胸のロゴがシンプルなデザインにアクセントを加え、着るだけでトレンド感を演出できる。

性別問わず着用可能なユニセックス仕様で、ストリートからスポーツまで幅広いコーデに対応する。