「ずっと真夜中でいいのに。」とのコラボモデル！「BOOMBOX『SCR-B9(Z)』」の会員限定予約開始
生活関連用品の企画・開発・販売を行う株式会社ドウシシャは、音楽アーティスト ・ずっと真夜中でいいのに。とコラボレーションした多機能ラジカセ「BOOMBOX『SCR-B9(Z)』」をZUTOMAYO PREMIUM会員限定で先行予約を開始した。一般販売は2026年3月頃にZUTOMAYO MART台数限定で予定をしている。
■「ずっと真夜中でいいのに。」とのコラボモデル
本製品は、で販売中の「ORION Bluetooth®機能搭載 CDステレオラジオカセット SCR-B9」を「ACAね」さん自身が楽しんでいたことをきっかけに生まれたコラボレーションアイテム。「ORION Bluetooth®機能搭載 CDステレオラジオカセット SCR-B9」は俺たちの青春ラジカセシリーズのフラッグシップモデルで、音楽への感性、音質へのこだわりが豊かな「ACAね」さんだからこそ、生まれた特別なコラボだ。
"内省的コズミック"をキーワードに、ラジカセ最盛期への敬意を込めてデザインを一新し、各所に「ずっと真夜中でいいのに。」のデザインを配置するほか、風合いのあるクリーム色とインダストリアルなグリーンで仕上げた。
◆音質にこだわった製品
10W+10W総合20Wの圧倒的なハイパワーデジタルアンプを搭載している。13.5cm＋3cmのコーンツイーターを採用した2WAYステレオバスレフスピーカー構成を採用し、低音、高音の独立音質コントロール機能や、低音を増幅する「X BASS」機能を搭載し、お好みの音質変更にも対応している。また、乾電池も使えるので屋外でも使用可能だ。
◆左右独立「VUメーター」を搭載
アンプの出力レベルにあわせて動くVUメーターを搭載している。視覚的に音量感を楽しむことができる。
◆2ヘッドステレオカセットメカ採用
カセットテープに優しい再生／録音／早送り／巻き戻しの最後で自動で止まる「フルオートストップメカ機能」で大切なテープを守る。
◆多彩な再生機能を搭載
・Bluetooth®接続再生機能搭載
最新のVer5.3採用。また本体からスマートフォンへの再生／一時停止／スキップがコントロールできるAVRCP機能も搭載している。
・AM/FＭワイドバンドデジタルチューナー搭載
FMワイドバンド…FM波でAM放送が楽しめるFM補完放送の受信が可能だ。 またFM電波が弱いエリアに便利なモノラル受信機能も搭載している。
・USBメモリーやmicroSDに収録されたMP3データを再生
1曲／全曲の切り替え可能なリピート再生機能も搭載した。
・縦型CDプレーヤー搭載（約60秒のアンチショックメモリー機能付き）
再生フォーマット CD-DA／MP3
使用可能ディスク CD-DA／CD-R／CD-RW
◆充実した録音機能
・カセットテープへの録音可能ソース：CD／ラジオ／BT接続／USB／microSD／AUX(有線)／内蔵マイク／外部マイク入力
・USBメモリー／microSDへMP3フォーマットで録音：CD／Bluetooth®／ラジオ／カセット／AUX(有線)／外部マイク入力
◆3.5φの「ステレオミニプラグタイプ外部入力端子」「ステレオイヤホン端子」搭載
テレビの音やフォノイコライザーアンプを内蔵したレコードプレーヤーなども接続可能だ。ステレオイヤホンも使えるので夜間でも好きな音楽が楽しめる。
※接続コードやステレオイヤホンは付属していませんので市販のコードを準備すること。
◆電子エコー、マイクボリューム機能を搭載したカラオケ機能
マイク入力２系統なのでカラオケデュエットや拡声器としても使える。
※マイクは付属していない
◆簡易ワイヤレスリモコン付属
音量のアップダウン、CD、USB、microSD、Bluetooth®のデジタル部分の操作が可能だ。
※ファンクションの切り替えやカセット部などの操作はできない。
◆コードレス使用が可能
単1形乾電池８本で駆動するため、屋外に持ち出して使用することができる。また、災害時等、電源がとれない場合の備えにもなる。
【商品概要】
品名：BOOMBOX
型名：SCR-B9(Z)
【一般販売】
2026年3月頃ZUTOMAYO MARTにて発売予定
【PRE SALE(受注受付)】
9/9(火)12:00〜9/15(月･祝)23:59
※ZUTOMAYO PREMIUM会員限定のみの受注販売となる。
※発送は2026年3月頃を予定。
※一般発売は2026年3月頃ZUTOMAYO MARTで販売予定ですが在庫に限りがある。
【ずっと真夜中でいいのに。プロフィール】
作詞・作曲・ボーカル・ギター・扇風琴 ”ACAね” による、特定の形をもたない音楽バンド。
YouTubeチャンネル登録数260万人、楽曲総再生回数は20億回を超えている。
これまでにオリコン週間アルバムランキング、Billboard JAPAN HOT ALBUMS１位を獲得。
LIVEは退廃的で熱量のある世界観とアナログに拘った特殊編成での生演奏(時には家電も)で、国内外から注目されている。
・ずっと真夜中でいいのに。公式サイト：https://zutomayo.net/
■BOOMBOX『SCR-B9(Z)』
■ZUTOMAYO MART
