「一日で治療終わらないのお!?」旅行は万全の体制で臨みたい！流れるように次々起こる口腔トラブル…【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
ご自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。X(旧Twitter)やブログにて、エッセイ漫画を公開している。2022年7月には「【虫歯・歯周病】7年ぶりに歯医者に行った話【親知らず抜歯】」シリーズを投稿。長年歯医者に行かなかった作者が7年ぶりに歯医者へ通い、治療を受けた時のエピソードを描いており、その臨場感あふれる描写に、今後の展開に注目したい作品だ。本作を描くようになったきっかけや裏話などについて、しゃけなかほいさんにインタビューした。
本作「7年ぶりに歯医者に行った話」は作者・しゃけなかほいさんの実体験だそうで、「漫画なのでオーバーリアクション気味に描いている部分もありますが、いい大人が『歯医者怖くて来れませんでした！』と医者に向かって言って変な空気にしたのもノンフィクションです(笑)」と教えてくれた。また、描こうと思ったきっかけは「コロナ禍でマスク生活が長いなか、テレビでオーラルケアの話題を見ることが多くあり、『もしかして、歯医者の定期検診行ってない人って多いのかな？』と思ったのがきっかけで、共感してもらえるものが描けるかなと思って描き始めました」とのこと。
数々の恐ろしい体験のなかで、1番怖かった施術は親知らずの抜歯で「大人気ない程取り乱しました…。7年前に抜いた親知らず2本がすんなり抜けて施術後の痛みも無かったので、軽く見て挑んだのが悪かったです。今は歯も磨きやすいし、虫歯の心配も無いので抜いてよかったと思っています」と語る。そして「いつもの歯磨きでは取れない汚れもあるので、歯が痛くない方でも定期的に行った方が良いです。私も前まではギリギリまで我慢してから行く派でしたが、もっと早く行けばよかったなと後悔しています。治療も虫歯の進行具合ではとても時間がかかります。私のようにせっかくの旅行に治療中の歯が欠けた状態で行かないといけない状況にならないためにも早めの治療を！」と長らく歯医者へ行っていない人へのコメントもよせてくれた。
大人になっても歯医者が苦手な方もいるはず…ほかのエピソードもぜひ読んでみて！
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。