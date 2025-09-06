〈「隠し子だと週刊誌に書かれたことも」年の差は20歳…内田有紀の実妹・澪奈（29）が明かす、トップ芸能人の姉との“本当の姉妹関係”〉から続く

今年7月、グラビアオーディションの記者会見で、俳優・内田有紀の20歳年下の妹だと明かし、大きな注目を浴びたタレントの澪奈（29）。

内田有紀さんの妹であることを公表した、タレントの澪奈さん ©榎本麻美／文藝春秋

芸能活動では食べていけずコールセンターから墓掃除までバイト三昧

――日本大学芸術学部映画学科演技コースに入った澪奈さんですが、芸能活動はどうしていたんですか。

澪奈さん（以下、澪奈） 高校時代に小さい事務所に入って、オーディションには何件か行かせていただいたんですけど、大学に入る直前で事務所がなくなってしまったんです。

ただ大学2年生のときに、区の掲示板をたまたま見たら中央区観光大使「ミス中央」の募集が貼ってあったんです。昔からポスターなどで見ていたので、やりたいなと思って受けたら合格しました。

観光大使になると、5年ぐらいは定期的に仕事があるんですよ。1年がミスの任期で、あとの4年は歴代のミスとして色々と呼んでもらえるんです。フジテレビの三上真奈アナも歴代のミス中央にいらっしゃって、私としても誇りに思っていたんですが、コロナ禍になって観光大使自体がなくなってしまったんです。なくなったことで、自分のアイデンティティが欠けるような感覚はありましたね。

――大学卒業後は芸能の道に進みますが、心配はなかったんですか。

澪奈 両親には「就職しなくていいのか」ってすごく心配されました。ただ、みなさん信じがたいと思うんですけれど、演技コースって30人のうち卒業後に就職するのってほんの数人なんです。普通の企業に就職した子がいると「えっ、やめちゃうの？ もったいない」と思われちゃうような環境だったので。

だから先についてそんなに不安に思っていなかった部分はありました。先ほど話した観光大使の仕事もありましたし、どんな現場にも行ってましたね。 エキストラの逃げる人とかもやっていました。

――大学卒業後は実家暮らしですか？

澪奈 22歳の頃に親が家を売って最初は山梨の鳴沢村に、その後静岡の伊東に引っ越したんです。そのタイミングで1人暮らしを始めました。

――1人暮らしするとしたら観光大使だけでは食べていけないですよね。

澪奈 なのでアルバイトをダブルワーク、トリプルワークしていました。コールセンター、居酒屋店員、バーテンダーもやりましたし、ティッシュやチラシ配り、携帯ショップのキャンペーンのにぎやかしと、資格がいらない仕事は大抵全部やりました。

変わったところだと墓掃除のバイトもやりました。お弁当がもらえて、3時間働いて日給1万円でした。ひたすら草をむしるんですが、夏場だったのでお尻を40カ所以上も蚊に刺されちゃって。かゆいを通り越して痛かったですね（苦笑）。

――アルバイトを続ける中で、心配にはなりませんでしたか。

澪奈 意外とそうはならなかったですね。 仕事をしながらでも芸能ができるなら、芸能ができないよりはずっといいと思っていました。だから全然芸能の仕事を辞めようと思ったことはなかったです。通行人でも何でもやろうと思っていましたし。いつもアルバイトで働いているか、オーディションに行くか、役者の仕事で現場に行くかみたいな感じでした。

グラビアオーディションの記者会見でカミングアウトした理由

――芸能活動を続ける中で、2023年に「週刊SPA!」が主催するグラビアオーディション「ミスSPA!」に挑戦します。それまで演技志望だったのに、なぜグラビアのオーディションを受けたんですか？

澪奈 毎年1つは何か爪痕を残そうと思っているんです。その中で「そういえば、グラビアって今までやったことないな」って思って。もしかしたら何か新しいきっかけになるかなと思って挑戦しました。昨年は「ミス東スポ」、今年は「ミスFLASH」にも挑戦しました。

――そのミスFLASHのセミファイナリストが集まった記者会見で自分が内田有紀の妹だと明かし、ニュースにも取り上げられました。

澪奈 元々妹だと隠していたわけではないんですよ。Xでも明かしていましたし。ただ記者会見で話す機会がなかなかなかったんです。私も今年で30になりますし、芸能の仕事を始めて10年近くになります。別に若い子でもないですし、言ったところで反響はないかなと思って言いました。

――会見で公に言うことは事前にお姉さんには伝えていたんですか。それとも流れでの発言ですか。

澪奈 流れですね。姉も先日まで月9ドラマをやっていて、今も2つの連続ドラマを掛け持ちして忙しいですし、お互いの仕事には干渉しないスタイルなんです。

例えばショートメールで相談にのってもらったり、「〇〇出るよ」とかはたまに言いますけど、スタンプが返ってくるぐらいなんで。それに姉は母と連絡を頻繁に取っているので、母から伝わるかなと思って、私からは妹だと明かしたよとは連絡してないんですよ。

――反響は大きかったと思うのですが、一方で澪奈さんについて「SNSで批判殺到」とあまり良くない書き方をするメディアもありました。

澪奈 書かれていましたね。「あのタイミングで妹と明かすのはどうなの？」という意見もいただきました。ただ姉は私が生まれる前から、ずっと芸能界の最前線で仕事をしている人です。なので、私がどんなタイミングで妹だと明かしても、そういう風には言われるだろうなとは分かっていたので、仕方ないなって思います。

芸能の仕事を始めた時点でいつかは内田有紀の妹だとバレるとは思っていましたし、それで姉に迷惑がかかる日も来るだろうと思っていました。だったら自分から言った方がいいと考えて、今回私から明かしました。

――確かに以前から、内田さんは年の離れた妹がいるとはたびたび発言されていました。

澪奈 そうなんです。姉は結構小出しに雑誌や情報番組で、私のことを言ってくれていたんですよ。昔TBSの「はなまるマーケット」に姉が出演したときに、3歳ぐらいの私の写真がでっかくドンと出ていたこともありました。なので世の中的にも出して大丈夫かなとは思ってたんですけど。

売名と言われることに対して「月とスッポンじゃないですけど…」

――ミスFLASHでの発言後に、Xなどで誹謗中傷などはありましたか。

澪奈 そんなにはなかったです。 姉のファンの方って女性が多いですし、Xを熱心にやっている層と違うみたいで。逆に姉のファンの方であったり、私が10年近く芸能活動を続けていることを知った方が「応援します」と言ってくれて、本当にありがたいなって思いました。

ただ私は今、伊東のFM局で仕事をしていて、その局のホームページに私の写真と経歴が載っていたんですが、FM局に「あの写真と経歴を削除してください。載っているのが不快なんで」と問い合わせが来たみたいです。

――Xをみると「売名」と発言している人が一部にいます。澪奈さんご自身はそうした言葉についてどう思われていますか。

澪奈 言われてしまうこともあるだろうという覚悟は最初からありました。ただ月とスッポンじゃないですけど、姉は芸能人としての規模がすごすぎて。一方で私は10年間、地道にやっているだけなので。姉とは顔も似てないですし。「顔のパーツをそれぞれ見たら似ているけど、比率で顔の印象ってこんなに変わるんだね」とひどいことも言われましたけど、言いたいように言っとけばいいと思いましたね。

