「可愛い黒とカッコいい黒」コーディネートがつくりやすくなる「上手な選び方」

無機質なイメージもある色だから、甘く、深みのあるデザインを選んだり、よりシャープに研ぎ澄ましたりしたときの振り幅も大きい。簡単にイメージを超えられる、見慣れた色でも同じに見えない選び方とその実例。





「なつかしさのある」黒トップス

“古着屋にありそう”を選択基準とした、ムードのある装飾。50年代を彷彿させるきらびやかなディテールこそ、モノトーンできわ立たせて。レイヤード前提の透け素材なら、よりとり入れやすい。







ポルカドットにフレアなミニドレス

黒ワンピース／マーレット（LITTLE LEAGUE INC.） 黒バッグ／nuer（ショールーム ロイト） ゴールドイヤリング／アビステ バングル／サスキアディツ（ハウス オブ ロータス 二子玉川店） 黒ローファー／A de Vivre



究極に甘い組み合わせながら、実は刺しゅうというドット柄の意外性でレトロな落ち着きが。どこを切り取っても絵になる、シルエットもまた長所。装飾は赤リップだけという思いきりが、パリジェンヌのような潔さ。ヘアもルーズなぐらいがちょうどいい。







可愛さとはまた違う「大人になれる黒の服」

愛らしいデザインが映えると同時に、キレのあるデザインがよりクールに映るのも冷静な黒の効能。レディに、ハンサムに。簡単に背伸びができるコーディネートを厳選。







うでは隠しても「涼しげな透け感」

黒バックオープンシアートップス／カオス（カオス表参道） 黒ベアトップス／バナナ・リパブリック 黒ワイドパンツ／ビロット（THI RD MAGAZINE） キャメル×黒レオパード柄ミュール／MANGO ブラウンスエードバッグ／ミロス（ル タロン 有楽町マルイ店）



くたっとしたロンTのニュアンスで、黒１色なのにやわらかい雰囲気。ほんのりと透ける素材と大胆に開いたネックラインとのギャップで、シンプルな装いのまま奥行きが出る。手のひらまでかかる、長めのそで丈もさりげないアクセントに。







