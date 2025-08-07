¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¦¤æ¤¤áÅÐ¾ì¡ªÉ½¾ð°ìÊÑ¡ÄÂè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤ÎÂè7ÏÃ¡Öµ¨Àá¤Ï¤º¤ì¤ÎÀã½÷¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡õÀè¹Ô¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âè7ÏÃ¤Ï13Æü¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¡¦¤æ¤¤á¡ÊÀ¼¡§²Ã·¨°¡°á¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Ì¡Á¤Ù¡Á¤ÈÏÓÁÈ¤ß¡ªÉ½¾ð·ãÊÑ¤Î¤æ¤¤á¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè7ÏÃ¤Ï¡¢µ¨Àá³°¤ì¤ÎÀã¤¬¹ß¤ëÆ¸¼éÄ®¡£¹¤¿¤Á¤Ï°Û¾ïµ¤¾Ý¤ò²ø¤·¤à¤¬¡¢ó¬Ìî¤Ï¤É¤³¤«Éâ¤«¤ìµ¤Ì£¤À¤Ã¤¿¡£¹ß¤êÀÑ¤â¤ëÀã¤È¤È¤â¤Ë¡¢ó¬Ìî¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï°ì¿Í¤ÎÈþ¤·¤¤¾¯½÷¡¦¤æ¤¤á¡£
¡¡Èà½÷¤Ï5Ç¯Á°¤Ë¸ò¤ï¤·¤¿ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£´î¤Ó¤ÎºÆ²ñ¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤æ¤¤á¤ÎÍÍ»Ò¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Ï¡¢1993Ç¯¤«¤é1999Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢µ´¤Î¼ê¤ò»ý¤ÄÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¤¨¤Î¡¦¤á¤¤¤¹¤±¡Ë¤³¤È¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤¬¡¢À¸ÅÌ¤ò¼é¤ë¤¿¤áÍÅ²ø¤ä°Îî¤Ê¤É²ø´ñ¸½¾Ý¤ÈÆ®¤¦»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ø±à¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥óºîÉÊ¡£
¡¡³Ø¹»¤Î²øÃÌ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ê¤É¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢ÍÅ²ø¤ä°Îî¤Î¶¼°Ò¤«¤éÀ¸ÅÌ¤òÌ¿¤¬¤±¤Ç¼é¤ë¡Ö¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡×¤ÎÍ¦»Ñ¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô2900ËüÉô¤òÆÍÇË¡£1996¡Á97Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¼ç±é¡¦´Ý»³Î´Ê¿¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤Ï¡¢1999Ç¯È¯Çä¤ÎOVA¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á »Ë¾åºÇÂç¤Î·ãÀï! Àäµ´Íè½±!!¡Ù°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Êª¸ìÀßÄê¤Ï¸½Âå¤Ë¤¢¤ï¤»ÊÑ¹¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦ó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ËÌò¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤ÃÖ°¾Î¶ÂÀÏº¤¬Ã´Åö¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ªKAI¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
