グッチ・オステリア・ダ・マッシモ・ボットゥーラ・トウキョウで味わう日本限定のチーズケーキ

グッチ・オステリア・ダ・マッシモ・ボットゥーラ・トウキョウでは、日本オリジナルの「グッチ オステリア トウキョウ チーズケーキ」が楽しめます。Courtesy of Gucci「グッチ オステリア トウキョウ チーズケーキ」は、フィレンツェ、ロサンゼルス、東京、 ソウ ルの世界4店のグッチ・オステリア・ダ・マッシモ・ボットゥーラにとっても初となるチーズケーキで、グッチ・オステリア・トウキョウのオリジナルレシピによるもの。日本とイタリアの厳選された素材を贅沢に使用し、シンプルな外見からは想像もできないほど濃厚で個性あふれるベイクドタイプのチーズケーキに仕上げています。

Courtesy of Gucci主役となるのは、 ミシュラン 3つ星に輝くシェフ マッシモ・ボットゥーラも愛用するイタリア・エミリア=ロマーニャ地方の小規模生産者「カゼイフィーチョ ロゾーラ」の職人が手がけるパルミジャーノ・レッジャーノ。モデナ山岳地帯の健康な牛から搾られた生乳で2年以上の熟成されたパルミジャーノ・レッジャーノを 北海道 産の生クリームと合わせ、有機ホワイトバルサミコで爽やかな酸味を閉じ込めました。イタリア産ヘーゼ ルナ ッツを使ったクランブルはイタリアの伝統的な焼き菓子バーチ ディ ダーマのレシピをアレンジし、チーズケーキのクリーミーな口溶けに食感のアクセントを加えます。Courtesy of Gucciティータイムには優しさと爽やかな甘みを感じるエスプレッソや カモ ミールティーと合わせたり、またディナーには デザート ワイン とともに合わせて芳醇なチーズのまろやかさを堪能するのもおすすめです。Courtesy of Gucciグッチ オステリア トウキョウ チーズケーキホール(直径約12cm/4〜6名様用)8,640円(税込)グッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウのレストラン内および公式ウェブサイト(https://www.gucciosteria.com/ja/tokyo/shop/cheesecake/)にて販売*鮮度を保つために冷凍でのお届けとなります。お召し上がりいただく前に、冷蔵庫で24時間の解凍が必要となります。※グッチ オステリア トウキョウでの販売はレストラン営業時間内のご対応となります。(当日のご用意が難しい場合があるので、在庫状況につきましては事前にお問合せください)※配送時は別途送料がチャージされます。Gucci Osteria da Massimo Bottura Tokyoグッチ オステリア ダ マッシモ ボットゥーラ トウキョウ住所: 東京都 中央区 銀座 6-6-12 グッチ並木4Fウェブサイト: www.gucciosteria.com/ja/tokyo電話番号: 03-6264-6606営業時間: ランチ 火曜日 - 日曜日 11:30-15:00ディナー 火曜日 - 日曜日 18:00-23:00テラス & バーカウンター火曜日 - 日曜日 11:30-15:00(ラストオーダー:フード 14:00、 ドリンク 14:30)火曜日 - 日曜日 17:00-23:00(ラストオーダー:フード 22:00、 ドリンク 22:30)※テラスメニュー(アラカルト)はバーカウンターとテラス席のみで提供。テラス席は、季節・天候によってクローズの場合がございます。営業状況はお問い合わせください。定休日:月曜日