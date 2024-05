《会場内撮影禁止は十分理解の上で。ほんとにPF?笑 機材席じゃないの?笑 スクリーンも危ういんだが。さすがに最近ファン大事にしなさすぎじゃない?》

座席位置と思われる場所から撮影されたステージは、ほぼ真横を写している。これでは、アーティストはまったくといっていいほど観えない――。

5月19日、人気ロックバンド「ONE OK ROCK」が、ベルーナドーム(埼玉)で『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』2日目を開催した。プラチナチケットを手にした多くのファンが、ライブを終えたあと、歓喜の声をXに投稿しているが、いっぽうで冒頭のような悲鳴も。これは、“座席”に対する不満だ。

しかも、“嘆きのポスト“は1つや2つではなかった。

《まさにまさに。私もです。位置的におそらくもうちょい後ろに私もいました。スクリーンも黒い縦長のやつで全く見えなかったです。もう忘れるしかないなとLIVE自体はめちゃくちゃ楽しんで終えましたが、モヤっと残りますよね…お気持ちお察しします》

《おさらいすると、今回ファンクラブでの最速先行で注釈席ではなく普通の指定席に当選し、この席になりました。僕が言いたいのは音も満足に聞こえずスクリーンも見えずアーティストも見えないような席を普通の席として売る事が良い事なのか問いたかったです。アーティストを批判したい訳ではないです。》

「ファンが強調する『PF』とは、ONE OK ROCKのフォトブック『PRIMAL FOOTMARK』のことでしょう。これを購入することで、ライブチケットの最速先行予約や、メンバー限定のデジタルコンテンツにアクセスできる特典が得られます。

事実上、ファンクラブのメンバーのようなもので、年会費3600円を支払えば一般発売前にチケットが申し込める仕組みです。PF会員の中での抽選になりますが、当選したチケットであれば、一般発売のチケットよりも良い席を期待するのは、当然のことだと思います」(音楽ライター)

一般的に、ドームのチケットは、アリーナ席、スタンド席、注釈付き指定席(見切り席)などがあり、アリーナ席がもっとも高く、注釈付き指定席は安く設定される。だが、このライブの場合は、全席1万3000円と同じ価格だ。「観客の座席位置によって価格は変えない」というメッセージに等しい。

「近年、ステージがよく観えなかったり、音が聴こえにくかったりする席は、『見切り席』として、通常のチケットよりも価格を下げて販売されることが多い。悪条件だけど、それでも観たい人は来てください、という意味ですね。

投稿のような座席であれば、『注釈付き』とアナウンスすべきだったと思いますが、そのような注釈がキチンと彼らに伝えられたかはわかりませんね」(音楽関係者)

4月27、28日、東京・国立競技場でおこなわれたAdoのライブは、音響に対する不満がXに投稿され物議を醸した。SNSを通じて、ファンの不満がダイレクトに届く時代になったようだ。