お笑いトリオ・ロバート秋山竜次（45歳）が、6月1日に放送されたトーク番組「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（TOKYO MX）に出演。現在出演中の大河ドラマの“難しさ”について語った。現在、大河ドラマ光る君へ」に藤原実資役で出演し、俳優業でも活躍している秋山。サバンナ高橋茂雄から「今、俳優業もめちゃくちゃ忙しいんじゃない？」と聞かれ、「たまたま、ちょこっと、なんか重なった」と語る。また、高橋が「どんな