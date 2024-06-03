メジャーリーグのオールスターゲームに、4年連続の出場に期待がかかるドジャース大谷翔平選手。今週からファン投票が始まるなか、観戦ツアーも発表された。現在、リーグ2位タイのホームラン14本を放っている大谷選手。オールスターに選出されれば、4年連続で、ドジャース移籍後初めてとなる。オールスターは、7月17日に行われ、ファン投票は6月6日から1次投票がスタートする。こうしたなか、大手旅行会社JTBが観戦ツアーの発売を