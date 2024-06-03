お笑いコンビ・アンガールズ田中卓志（48）が2日、自身のインスタグラムを更新。実父の“顔出し”ショットを公開した。【写真あり】「イケメンお父様」実父“顔出し”のアンガ田中田中は「ANNPアンガールズのジャンピンでも話した、父の頭文字Dトレーナー！本人が頭文字Dを全く知らないのに、買って気に入って着ているのも良い！首ヨレヨレ！」と紹介し、1枚の写真をアップ。人気マンガ／アニメ『頭文字D』の「藤原とうふ