中華料理チェーン「日高屋」を中心に複数のブランドを運営するハイデイ日高（本社・さいたま市）。売上高は2022年3月〜23年2月は約381億円、23年3月〜24年2月は約487億円と伸びている。ハイデイ日高は、関東地方以外では営業していない。こうした地域店体の外食チェーンは、他にもある。配送コスト削減のメリットも2024年5月24日発表のハイデイ日高の46期事業報告書によると、同社は東京204店、埼玉113店、神奈川75店、千葉55店、