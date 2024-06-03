札幌市の認可保育園4園が2024年6月から相次いで休園し、園児74人が転園先を探している状態だと分かりました。札幌市によりますと、休園したのは札幌市の認可保育園の「ちゅうわ清田保育園」「ちゅうわ発寒保育園」「ちゅうわ南郷保育園」「ちゅうわ南保育園」の4園です。札幌市は2024年5月23日、ちゅうわ南保育園に対して保育士不足を理由に事業停止命令（6月1日～2025年3月31日まで）を出していて、ほか3園については運営法