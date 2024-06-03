女性エンターテインメント集団「あやまんＪＡＰＡＮ」元メンバーでタレントのファンタジスタさくらだ（３８）が３日までに自身のＳＮＳを更新し、近影をアップした。インスタグラムで「今月肌の調子が良いよ…」とつづり、顔アップを掲載。ツヤツヤな肌に歌手のＵＡが「きゃわ」とコメントしたほか、ファンは「実年齢より圧倒的に若いお肌」「スッピンめっちゃかわいい」「う…美しい」「綺麗」と驚きの声を上げていた。さく