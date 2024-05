キム・ヒョナ＆KISS OF LIFEら韓国からも！新たな音楽フェス「XD World Music Festival」7月にお台場で開催

東京・お台場のXD特設会場(臨海副都心 青海R地区)にて、2024年7月27日(土)と28日(日)の2日間、全国から30,000人が集結する「XD World Music Festival presented by Yogibo」(以下、XD)が開催される。今回、第一弾アーティストとして韓国からキム・ヒョナ、KISS OF LIFE、DXMON、LUN8、woo!ah!、YOUNG POSSEの出演が発表された。日本からはAile The Shota、ELLY / CrazyBoy (三代目 J SOUL BROTHERS)、DJ SHUZO & YAMATOらの出演が発表され、期待を高めている。

このフェスティバルは、音楽とテクノロジーが融合した未来型のエンターテインメントを提供。XDは、国内外から選りすぐったトップアーティストが一堂に会し、オーディエンスに次世代の音楽体験を届けることを目指している。本イベントは、音楽だけでなく、最新のテクノロジーを活用したパフォーマンスや、オーディエンス参加型のインタラクティブな体験を提供することで、参加者全員が共に創造し、楽しむことができる場を創出する。第一弾先行販売は2024年5月13日(月)20時から開始される。日本の人気ナイトクラブであるRAISE、CÉ LA VI TOKYO、WARP SHINJUKUがアドバイザーとして参画し、XDとのコラボイベントなどを実施して、日本全体の音楽シーンを共に盛り上げていく予定だ。また、XDはよりオーディエンスに楽しんでもらい、共にXDを創り上げていくための公式アプリをリリース予定。XD公式アプリでは最新情報がチェックできるだけでなく、当日アプリを通したコンテンツも準備していると予告されており、期待を高めている。

■公演概要

「XD World Music Festival presented by Yogibo」

2024年7月27日(土)、28日(日)



場所:お台場XD特設会場(青海R地区)

時間:11:00 開場 / 11:00 開演予定



<第一弾出演アーティスト>

Aile The Shota、AT AREA(GEMINI、MIRANI、BLASE、DJ POOL)、DJ SHUZO & YAMATO、DXMON、ELLY / CrazyBoy(三代目 J SOUL BROTHERS)、HyunA、KISS OF LIFE、LUN8、MAZZEL、TSUBAKILL、woo!ah!、YOUNG POSSE



<チケット>

【超早割先着先行販売】2024年5月13日(月)20:00〜5月19日(日)23:59

1DAY GA:12,000円、1DAY PGA:22,000円、1DAY VIP:30,000円

2DAYS GA:22,000円、2DAYS PGA:40,000円、2DAYS VIP:54,000円



【早割先着先行販売】

1DAY GA:14,000円、1DAY PGA:23,000円、1DAY VIP:31,000円

2DAYS GA:26,000円、2DAYS PGA:44,000円、2DAYS VIP:60,000円



【最終先着先行販売】

1DAY GA:15,000円、1DAY PGA:24,000円、1DAY VIP:32,000円

2DAYS GA:28,000円、2DAYS PGA:46,000円、2DAYS VIP:62,000円



【一般販売】

1DAY GA:15,000円、1DAY PGA:24,000円、1DAY VIP:32,000円

2DAYS GA:28,000円、2DAYS PGA:46,000円、2DAYS VIP:62,000円



購入はこちら



主催:XD実行委員会

運営:DISK GARAGE

MAIN PARTNER:株式会社Yogibo



■関連リンク

「XD World Music Festival」特設サイト