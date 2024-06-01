「オンラインで知り合い、1年以上の交際の末に結婚した妻が実は男だった」―インドネシアから、そんなショッキングなニュースが飛び込んできた。“妻”の真の狙いは、夫の資産だったという。香港のニュースメディア『South China Morning Post』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】インドネシアのジャワ島に住むAKさん（26）は昨年、SNSを通じてアディンダ・カンザ（Adinda Kanza、26）と名乗る女性と出会い、意気投合した