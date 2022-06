TOWER RECORDS CAFEは、バトルロイヤルゲームの世界的大作『Apex Legends』が初めてコラボレーションするカフェ『Apex Legends -Nessie cafe-』を7月22日から渋谷店、8月20日から梅田NU茶屋町店にて開催。また、催事スペースでオリジナルグッズを発売します。

累計1億人以上がプレイしてきた『Apex Legends』は、没入型ストーリーが特徴のヒーローシューターゲーム。作品タイトルにもなっている登場キャラ”レジェンド”達それぞれのバックグラウンドから、シーズンごとのプレイ環境まで、あらゆる面の緻密さがリアルなゲーム体験を引き出します。

今回タワーレコードが開催するコラボカフェでは、ゲームに登場する愛くるしいイースターエッグの”ネッシー”にフィーチャーしたフォトジェニックなお食事と、21人全員の”レジェンド”をイメージしたコラボドリンクを提供します。入店は抽選予約制ですが、テイクアウトメニューは予約なしでも購入可能。限定デザインのボトルドリンクや缶入りパンは、お土産にもおすすめです。

さらに、カフェをご予約の方にはもれなく、同店舗内で実施している物販にもご参加いただけます。販売商品は公式グッズのほか、コラボカフェ開催記念グッズもラインナップします。

ゲームのローンチ史上、世界初となる「Apex Legends」のカフェ。あらゆるエンタメをレコメンドしてきたタワーレコードだからこそ実現できた、ベテランプレイヤーも納得のコラボがスタートします。

【会場および期間】

東京会場:7月22日〜8月14日 タワーレコード渋谷店

※カフェは2階、物販は8階にて実施。

大阪会場:8月20日〜9月6日 タワーレコード梅田NU茶屋町店

【来場方法】

全日程抽選予約制(1名につき500円(税込)のお食事クーポン付き電子チケットにて)

コラボメニュー

ネッシー&ワットソンのWカレー 1,780円(税込)

ネッシーのイースターエッグサラダピザ 1,780円(税込)

サプライボックスサンド 2,180円(税込)

ネッシー&ワットソンのパチパチオレンジパフェ 1,680円(税込)

ネッシーパンケーキ 1,680円(税込)

A Nessie Surfaces!!! ケーキ 2,480円(税込)

イメージドリンク ブラッドハウンド 880円(税込)

イメージドリンク ジブラルタル 880円(税込)

イメージドリンク ライフライン 880円(税込)

イメージドリンク パスファインダー 880円(税込)

イメージドリンク レイス 880円(税込)

イメージドリンク バンガロール 880円(税込)

イメージドリンク コースティック 880円(税込)

イメージドリンク ミラージュ 880円(税込)

イメージドリンク オクタン 880円(税込)

イメージドリンク ワットソン 880円(税込)

イメージドリンク クリプト 880円(税込)

イメージドリンク レヴナント 880円(税込)

イメージドリンク ローバ 880円(税込)

イメージドリンク ランパート 880円(税込)

イメージドリンク ホライゾン 880円(税込)

イメージドリンク ヒューズ 880円(税込)

イメージドリンク ヴァルキリー 880円(税込)

イメージドリンク シア 880円(税込)

イメージドリンク アッシュ 880円(税込)

イメージドリンク マッドマギー 880円(税込)

イメージドリンク ニューキャッスル 880円(税込)

イメージドリンク ネッシーラテ 880円(税込)

オリジナルボトルドリンク 880円(税込)

※テイクアウト

PANKAN 880円(税込)

※テイクアウト

※”レジェンド”のイメージドリンクは、販売時期が第1弾と第2弾にわかれます。詳細は案内ページでご確認いただけます。

※メニュー画像はイメージです。食器を含め、実際とは異なる場合があります。

※コラボメニューは完全数量限定につき、なくなり次第販売終了となります。

特典

コラボメニューを1,000円(税込)分ご注文ごとに、第1弾と第2弾の期間で合計22種類のポストカードを絵柄ランダムで1枚差し上げます。テイクアウトメニューも対象です。

第1弾 ポストカード:11種

第2弾 ポストカード:11種

記念グッズ

催事スペースでは、コラボを記念したグッズを販売します。以下の記念グッズに加え、オフィシャルグッズもラインナップ。詳細は後日発表します。

APEX LEGENDS ネッシーぬいぐるみメガ(紫) 4,950円(税込)

手のひらサイズの“ネッシーぬいぐるみ(紫)”がメガサイズになって登場。すでに販売している“ネッシーぬいぐるみ”たちと並べれば癒されること間違いなしです。

商品サイズ:約30cm

APEX LEGENDS ネッシーカフェオリジナルウッドプレート 2,750円(税込)

カフェ限定メニュー“ネッシーのイースターエッグサラダピザ”に使用されているネッシーカフェオリジナルデザインのウッドプレートを販売。ネッシーカフェを思い出に残せます。

商品サイズ:φ210mm×厚さ8mm(円形)

感染対策

新型コロナウイルス感染症予防対策のため、座席数の削減および間隔確保の上、事前予約制とさせていただきます。

カフェにご来店いただく皆様に安心してお楽しみいただけるよう、TOWER RECORDS CAFEでは徹底した感染症予防対策を実施しています。

店舗・従業員の対策やご来店いただく際のお願い、注意点につきましては“【重要なお知らせ】タワーレコードカフェにおける新型コロナウイルス感染防止対策について”をご確認ください。

(C)2022 Electronic Arts Inc. Electronic Arts, the Electronic Arts logo, Respawn, the Respawn logo, and Apex Legends are trademarks of Electronic Arts Inc. InfoLens Inc. is an authorized Electronic Arts licensee.