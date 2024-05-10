月面で基地間の荷物輸送や資源の運搬を効率的に行うべく、世界初の月面鉄道を敷設する計画をNASAが発表しました。Flexible Levitation on a Track (FLOAT) - NASAhttps://www.nasa.gov/directorates/stmd/niac/niac-studies/flexible-levitation-on-a-track-float/NASAが提案した月面鉄道は「FLOAT(Flexible Levitation on a Track)」と名付けられています。FLOATは、3層からなる「フレキシブルフィルムトラック」と、その上を浮遊