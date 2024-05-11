歌手でタレントのあのちゃんが１０日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜・午後９時５８分）に出演。ＮＧにしている一番嫌な質問を明かす一幕があった。この日の番組で「聞かれて嫌なこと」の話題になると「『一番』は本当に嫌だ」と話し出した、あのちゃん。「『自身の出した曲の中で一番好きな曲は？』とか聞かれても、いや、好きだから全部、出してるんだよって」と続けると「『こういう時に聞きたい曲はなん