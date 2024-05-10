木村拓哉主演のテレビ朝日ドラマ「Ｂｅｌｉｅｖｅ−君にかける橋−」第３話が９日に放送された。妻・玲子（天海祐希）の重病を知り、妻が生きているうちに無実を証明しようと覚悟を決めた狩山陸（木村拓哉）が刑務所からの脱獄を計画し、負傷して病院に搬送されたが…。逃走を見抜いて同行していた冷徹な刑務官・林一夫（上川隆也）が、突然、のどから胸にかけて激しい火傷の跡があることを見せ、かつて自身が冤罪を訴えていた