「ＤｅＮＡ３−４阪神」（１０日、横浜スタジアム）阪神は九回にノイジーの一打で勝ち越し、連敗を２で止めた。中１３日で先発した青柳は５回０／３を４安打３失点だった。１点リードの初回１死から４者連続四死球で同点を許すも、後続を断って勝ち越しは許さず。同点の三回は２死二、三塁の危機を招くも、佐野を左飛に打ち取った。五回は球数１００球に到達しながらも三者凡退で立て直したかに見えたが、２点リードの六回無