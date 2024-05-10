大阪府吹田市の市立小学校で10日、4年生50人分の給食が届かなかった。この日の献立はチャーハン、ギョーザ、中華スープ、牛乳。学校全体で少しずつシェアして対応したものの、ギョーザは1人2個の予定が、4年生は1個だけになってしまった。【写真】7割超が食べ残した「冷たい給食」この小学校によると、チャーハンや中華スープは学校全体の余りを集めたり、教職員の分を減らしたりして4年生の分を確保した。牛乳は教職員や欠席