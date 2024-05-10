◇パ・リーグロッテ―日本ハム（2024年5月10日エスコンＦ）ロッテの佐々木朗希投手（22）が10日、日本ハム戦（エスコンF）で今季6度目の先発マウンドに上がった。プロ5年目で北海道での登板は初めて。佐々木は先頭の細川を空振り三振に切ると、続く松本剛は二ゴロ、郡司も二ゴロに打ち取り、三者凡退で初回を終えた。リーグトップタイの4勝目を狙う佐々木は前回4月30日のオリックス戦から中9日となり、今季初の金曜日