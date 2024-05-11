プレミアリーグでマンチェスター・シティと優勝争いを展開しているアーセナル。12日にはマンチェスター・ユナイテッドとのビッグゲームを控えているが、冨安健洋とブカヨ・サカの出場が危ぶまれている。冨安は週初めの練習を欠席しており、サカはボーンマス戦で左足を痛めた。『football.london』によれば、ミケル・アルテタ監督は「いくつかの疑念は、明日のトレーニングで解消できるだろう。だから、見てみないとわからない。（