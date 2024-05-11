スタッド・ランスの伊東純也が10日に行われたリーグアン第33節ブレスト戦でアシストを記録した。前半25分、右サイドからのアーリークロスでゴール前に走り込んだMFマーシャル・ムネツィの先制点を演出。伊東の見事なアシストで先制したスタッド・ランスだったが、その後同点に追いつかれ、1-1の引き分けで試合は終了している。『Maxifoot』は「このウインガーは中央やサイドで自由にプレーした。先制点の場面では加速し、相手DF2人