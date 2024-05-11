結婚してから相手の本性がわかることもある。受け入れられなければ離婚もひとつの手だろう。長野県の30代前半の女性（エンジニア／年収300万円）は7年付き合った末、同棲せずに結婚。すると相手の信じられない一面を後々知ることとなった。付き合いたての頃は、「話を聞いてくれて優しい人」だったという。しかし、いざ結婚すると…。（文：長田コウ）「今の方がとても幸せです」徐々に夫の本性が現れてきたのだ。「マザコンのナル