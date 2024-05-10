知ってた!? 「運転免許証」を持って無事故無違反だと受けられる秘密の優遇とはさまざまな物価高騰が続く中、無事故・無違反ドライバーが受け取れる「SDカード」を活用して節約に励む人がいます。では、それは一体どのようなカードなのでしょうか。1年以上無事故・無違反のドライバーはお得になるかも！最近は外食や日用品など、さまざまな物価高騰が続いています。【画像】「えっ…！」ピンクの免許証!? 持ってたら自慢で