300万円で売る予定もあった？ マツダ「コスモ21」に反響も世界各地で行われる自動車イベントでは、さまざまなカスタムカーコンセプトカーが登場し、たびたび話題を集めます。なかでも2002年の東京オートサロンに登場した「コスモ21」は、多くの注目を集めた1台でした。そんな同車に対しユーザーからも大きな反響が集まっています。これは欲しい！ マツダ「コスモ21」【画像】超カッコイイ！ マツダ「コスモ21」を画像で見る