5月11日未明、静岡市葵区の牛丼店に18歳の女性が運転する軽乗用車が突っ込む事故がありました。女性はハンドル操作を誤ったとみられ、警察に対し「黒い影が前を横切った」などと話しているということです。 事故があったのは静岡市葵区瀬名川二丁目の牛丼チェーン店です。 11日午前2時半頃「車が店のガラスを割って突っ込んでいる」などと、牛丼店の向かい側のコンビニエンスストアの従業員から警察に通報がありました。