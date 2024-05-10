9日午後6時10分ごろ、奈良県大和高田市日之出町の近鉄大阪線大和高田―松塚駅間の踏切で、日本維新の会所属の奈良県議、福田倫也氏（41）=選挙区・大和高田市=が伊勢中川行きの下り急行電車（6両編成）にはねられ、その場で死亡が確認された。事故があった現場の踏切=2024年5月9日午後8時55分、奈良県大和高田市日之出町、仙道洸撮影奈良県警高田署によると、現場は遮断機のある踏切で、運転士は「踏切内で人影が見えて、ブレ