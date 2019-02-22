Æü±Ñ´Ø·¸¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß·üÇ°¤â¡¡Áê¼¡¤°¼Ö¤Î¸½ÃÏÀ¸»º¤ò¸«Ä¾¤·
¡¡±Ñ¹ñ¤Î²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡ËÎ¥Ã¦¤ò½ä¤ëº®ÌÂ¤¬¿¼¤Þ¤ëÃæ¡¢À½Â¤¶È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Æü»º¼«Æ°¼Ö¤È¥Û¥ó¥À¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¸½ÃÏÀ¸»º¸«Ä¾¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¸ÛÍÑ¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Æü±Ñ´Ø·¸¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï19Æü¤Ë´°À®¼ÖÀ¸»º¤Î2021Ç¯Ãæ¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¡¢´ØÏ¢²ñ¼Ò¤â´Þ¤á1Ëü¿Í°Ê¾å¤¬²ò¸Û¤Î´íµ¡¤Ë¡£Â¿¤¯¤Î½¾¶È°÷¤ÎÀ¸³è¤òÄ¾·â¤¹¤ë¡£
¡¡±Ñ¹ñ¤Ï1980Ç¯Âå¡¢¥µ¥Ã¥Á¥ã¡¼À¯¸¢¤Î²¼¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤òÇ®¿´¤ËÍ¶Ã×¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥À¤â92Ç¯¤«¤é¼Ö¤ÎÀ¸»º¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ºòÇ¯¤ÏÌó16ËüÂæ¤òÀ½Â¤¡£±Ñ¹ñÁ´ÂÎ¤Î1³ä¤ËÅö¤¿¤ëµ¬ÌÏ¤À¡£
¡¡º£·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢Æü»º¤¬±Ñ¹ñ¤Ç¤Î¼çÎÏ¼Ö¼ï¤ÎÀ½Â¤·×²èÅ±²ó¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£