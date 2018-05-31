°ì¿Í¥«¥é¥ª¥±¤ÎÎ®¤ì¤Ë¾è¤ì¤º...¡¡¡Ö¥°¥ë¡¼¥×½Å»ë¡×¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤¬¡ÖÅ±Âà¡×
¡Ö°ì¿Í¥«¥é¥ª¥±Åù¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡×¡½¡½¡£¥«¥é¥ª¥±Âç¼ê¤Î¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢¡Ö¥«¥é¥ª¥±´Û¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ëB¡õV¤Ë»ö¶È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
°ì»þ¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤¬Ìó300Å¹¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¡£º£²ó¤ÎÇäµÑ¤ÎÇØ·Ê¤Ë°ìÂÎ¡¢²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥«¥é¥ª¥±¶È³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤É¾ÏÀ²È¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×µÒ¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÂª¤¨²á¤®¤¿¤³¤È¤¬°ì°ø¤Ë¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥°¥ë¡¼¥×ÂçÀª¤Ç³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡×
¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï2018Ç¯5·î30Æü¡¢±¿±Ä»Ò²ñ¼Ò¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤Î»ý¤Á³ô81¡ó¤ò6·î7ÆüÉÕ¤Ç¡Ö¥«¥é¥ª¥±´Û¡×¤Î±¿±Ä¸µ¡¦B¡õV¤ËÇäµÑ¤·¡¢Æ±¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÌó97²¯±ß¤ÎºÄ¸¢¤â¾ùÅÏ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
³ô¼°¤ÎÇäµÑ¸å¤â¡¢Ìó180Å¹¤¢¤ë¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ø¤Î¿©ºà¤ä¾ÃÌ×ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¶ÈÌ³´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¬¡¢Å¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤«¤é¤ÏÅ±Âà¤¹¤ë¡£º£¸å¤Ï¡¢³Ø¹»¡¦´ë¶È¤Îµë¿©¤Ê¤É¤ò¼õÂ÷¤¹¤ë»ö¶È¤Ë·Ð±Ä»ñ¸»¤ò½¸Ãæ¤¹¤ë¡£
¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹Ù³°¤òÃæ¿´¤Ë½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¡¢°ì»þ¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤òÌó300Å¹¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£¤À¤¬16Ç¯¡¢ºÎ»»°²½¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÌó3³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë80Å¹¤òÊÄº¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥«¥é¥ª¥±»ö¶È¤ÎÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢18Ç¯3·î´ü¤Î·è»»¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀÖ»ú¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö°ì¿Í¥«¥é¥ª¥±Åù¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤Î±Æ¶Á¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¤¡£Æ±¼Ò¤Î·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÄ¹¤Ï5·î31Æü¤ÎJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢
¡ÖÀÎ¤Ï°û¤ß²ñ¤Î¸å¤Î2¼¡²ñÍøÍÑ¤ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÂçÀª¤Ç³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡×
¤È²óÅú¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢
¡Ö¸½ºß¤Ç¤Ï¸ä³Ú¤Î³ÈÂç¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥«¥é¥ª¥±¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¿Í¿ô¤ÎÊÑ²½¡ÊÎã¡§4¿Í¢ª2¿Í¤ä1¿Í¡Ë¤ä¡¢¡Ø°ì¿Í¥«¥é¥ª¥±¡Ù¤Î¤è¤¦¤ÊÍøÍÑ¡¢¤Þ¤¿³Ú´ï±éÁÕ¤äÊÙ¶¯¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍøÍÑ¤Ê¤É¡¢¥«¥é¥ª¥±¥ë¡¼¥à¤ò°ì¤Ä¤Î¸Ä¼¼¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ê¤É¡¢ÍøÍÑ¥Ë¡¼¥º¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¡Ö¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ä¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×µÒ¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÂª¤¨²á¤®¤¿¤³¤È¤¬°ì°ø¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤¬¡Ö»Ô¾ì´Ä¶¤Î±Æ¶Á¡×¤ò¼õ¤±¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥«¥é¥ª¥±É¾ÏÀ²È¤ÎÍ£ÌîÆàÄÅ¼Â¤µ¤ó¤Ï¡¢5·î31Æü¤ÎJ-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤¬¥«¥é¥ª¥±»ö¶È¤Ë»²Æþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1993Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£Í£Ìî¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡¢
¡Ö¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢Èó¹Ô¤Î²¹¾²¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¤¦¤¹°Å¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤ì¤òÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤ò¤³¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢°ì»þ¤ÏÅ¹ÊÞ¿ô¤ÇÁ´¹ñÂè1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¹Ù³°¤Î°ì¸Í·ú¤Æ·¿Å¹ÊÞ¤òÃæ¿´¤Ë½ÐÅ¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Å¹Æâ¤ËHIPHOP¤ä¥Ð¥ì¥¨¡¢¥è¥¬¤Ê¤É¤Î¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¾ì¤È¤·¤Æµ¡Ç½¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤äÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤é¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥«¥é¥ª¥±Å¹¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤¿¤Î¤À¡£
¤¿¤À¤³¤Î¿ôÇ¯¡¢Æ±¶ÈÂ¾¼Ò¤¬Å¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤Ï¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¼«¼Ò¤ÎÁÀ¤¤¤É¤³¤í¤òºòº£¤Î¸ÜµÒ¥Ë¡¼¥º¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡£Í£Ìî¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦ÏÃ¤·¡¢¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤¬Åö½é¡¢¥«¥é¥ª¥±»ö¶È¤Î¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤é³Ø¹»¡¦´ë¶È¤Îµë¿©»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£
¡Ö¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ï¡Ø¿©¡Ù¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Âç¿Í¿ô¤Î¥«¥é¥ª¥±¤È°ã¤¤¡¢1¿Í¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤¢¤Þ¤ê¿©»ö¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÅ±Âà¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê»î¹Ôºø¸í¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¼«¿È¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢
¡Ö90Ç¯Âå¤Î¡Ø¥«¥é¥ª¥±¡¦¥Ð¥Ö¥ë¡Ù»þÂå¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ø¥«¥é¥ª¥±¤È¸À¤¨¤Ð°û¤ß²ñ¤ÎÆó¼¡²ñ¤Ê¤ÉÂçÀª¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ï¥¤¡ÙÅª¤Ê¤ªµÒÍÍ¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤¿·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤ò¼ç¼´¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¥ª¥±»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤ÏÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡×
¤È¤Î´ÑÂ¬¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Î¾¼Ò¤Ï¤¦¤Þ¤¯ÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÅö¼Ò¤Ç¤Ï¼ç¤Ë¹Ù³°¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢BV¼Ò¤Ï¼ç¤ËÅìÆüËÜ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÈË²Ú³¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀ¤Ç¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Çº£¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿¡Ø¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥«¥é¥ª¥±¤È¤·¤Æ¤Î¹âµé´¶¡Ù¤ä¡Ø¿©ºà¤Î°ì¸µÄ´Ã£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ù¡¢BV¼Ò¤ÎÍ¤¹¤ë¡Ø¹âÅÙ¤Ê¥«¥é¥ª¥±±¿±Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¡Ù¤ä¡Ø½ÐÅ¹¾ì½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ê¥µ¡¼¥ÁÎÏ¡ÙÅù¤Î·Ð±Ä»ñ¸»¡×
¤ò·ë¹ç¤µ¤»¡¢Å¹ÊÞÇä¤ê¾å¤²¤Î³ÈÂç¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÍø±×Î¨¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í£Ìî¤µ¤ó¤Ï¡ÖB¡õV¤µ¤ó¤Ï¡Ø¹Ù³°¤Ë½ÐÅ¹¡Ù¤¹¤ëÀïÎ¬¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇºÎ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¹Ù³°Å¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤½¤³¤Þ¤ÇÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¡ÊB¡õV¤µ¤ó¤Î¡ËÅê»ñ¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤Î¡¢Î¾¼Ò¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ï¤µ¤Û¤É´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤Î·Ð±Ä´ë²èËÜÉôÄ¹¤ÏB¡õV¤È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¶¦Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢
¡ÖÁÐÊý¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹ÊÞ¤Î¶¯¤ß¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£»ñËÜÄó·ÈÀè¤ËB¡õV¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡¢
¡ÖÂ¾¤Î¸õÊäÀè¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢BV¼Ò¤¬º£¸å¤Î»ö¶È±¿±ÄÌÌµÚ¤Ó²Á³ÊÌÌ¤ÎÎ¾´ÑÅÀ¤«¤é¤â¤Ã¤È¤âÅö¼Ò¤Î´õË¾¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼ç²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ê³ô¼çÍÍ¤Ø¤âºÇ¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ëÀè¤È¹Í¤¨¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ö´ÇÈÄ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È´ü´ÖÃæ¤Ï·ÑÂ³Åª¤ËÍøÍÑ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£