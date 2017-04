2度目はないから…！「第一印象アップ」するための簡単なコツ3つ

新年度がスタートし、あちこちで挨拶やら、歓送迎会やら、何かと「はじめまして」の方が多いのもこの時期ならではですよね! そこで大切になってくるのは、やっぱり“第一印象”です。

その後の人間関係を左右すると言っても過言ではないくらい、第一印象は大切だということは知ってはいるんだけど、でも相変わらず自信がない……という方もいることでしょう。

そこで今回は、ビジネスマナーに詳しい筆者が、新年度だからなおさら気をつけたい“印象アップ”につながるコツ3つをお伝えします!

1:「勝負は最初の10秒、自己紹介は笑顔とハイトーンで」

はじめて会う人に対して「優しそう」「怖そう」「明るそう」「暗そう」などの第一印象を最初に感じるのは、時間にして10秒とも、15秒とも言われます。

つまり、「はじめまして〜」と挨拶をしているうちに、相手は自分の印象を勝手に感じ取っているのです。

やはり第一印象は最初をどうするかが勝負。そこで絶対に必要なのは“笑顔”です。印象は視覚から読み取られることが多いのです。笑顔ができる人は笑顔で、また、苦手な方はニコッと口角をあげるだけでも印象はアップします。

また、緊張すると、声が小さくなって聞き取りにくくなったり、自信がないという気持ちは声の表情として伝わってしまいます。顔をあげて相手をしっかり見て話すと、声がまっすぐに相手に向かって出ます。気持ちトーンを高めを心がけると、明るい印象になりますよ!

2:「身だしなみは大事。清潔感を忘れずに」

どんな格好をしているかによって印象も変わりますよね。それは、高いブランド物を着るということではなくて、清潔感を心がけて欲しいということ。

つまり、着ている服に、シミやシワがあったり、ボタン外れやほつれ、色の黄ばみや色あせ、サイズが合っているか合っていないかなどは、パッと見てすぐに分かってしまいますよね。そういった服装の身だしなみはもちろん、大人女子としては、TPOを意識した自分に似合った服装を心がけ手ほしいと思います。

その場所や目的にもよりますが、女性は明るめの色を着ると、顔の表情が明るく写ります。この季節であれば、白や淡いピンク、明るめのベージュなども表情が柔らかく写りますので、1つ用意しておくといいですね!

3:「自分が格好よく見えるよう、立ち居振る舞いに気をつけよう」

鏡で自分の立ち姿や歩き方を見たことはありますか? 「え? わたしこんな格好してた?」といいたくなるほど背中が曲がっていたりなど、結構気がついていないことも多いです。思っていたよりも洋服の丈があっていなくて、歩いている時に足が結構見えていたり……なんてこともあります。

“立ち居振る舞い”といえば、いろんな要素を含みますが、自分の動作にちょっとだけ気を配るだけでも、相手が受けとる印象は変わります。

立った時には背筋を伸ばし、歩く時には颯爽と、座った時に足の膝は開かないようにするなど、格好よく見えるようにちょっとだけでも意識するようにしてくださいね。

以上、“第一印象アップ”についてでしたが、いかがでしょうか?

「You never get a second chance to make a first impression.」

アメリカにはこんな諺があり、つまり第一印象に2回目は訪れないとのこと。

最初で最後の「第一印象」、悔いのないようにいい印象を持ってもらえるようになるといいですね!