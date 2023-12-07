島崎俊郎
『島崎俊郎』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年12月24日
2023年12月10日
2023年12月8日
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遺影はアダモちゃんの写真で 島崎俊郎さんが語っていた願望
6日、急性心不全のため都内の自宅にて68歳で亡くなった
東スポWEB
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島崎俊郎さんが急性心不全で死去 1週間前にインフルエンザと診断
知人によると、島崎さんは約1週間前にインフルエンザと診断されていたそう
スポニチアネックス
2023年12月7日
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島崎俊郎さんが死去 ビートたけし「なんと言っていいかわかりません」
訃報を受けて7日、ビートたけしが公式サイトに追悼のコメントを掲載
オリコンニュース
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島崎俊郎さん死去、ラサール石井が追悼「アダモちゃん」の秘話も明かす
「同い年ひょうきん族の戦友」とつづり、番組の舞台裏を回顧
デイリースポーツ
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島崎俊郎さんが急性心不全で死去 1週間前から体の不調を訴えていたか
関係者によると、約1週間前から周囲に体の不調を訴えていたという
スポニチアネックス
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島崎俊郎さんが死去 自身の芸人人生を救った「アダモちゃん」への思い
2021年のブログでは、自身の芸人人生を救ったキャラクターだと感謝も
スポニチアネックス
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島崎俊郎さんが死去「アダモちゃん」のキャラクターで人気に
1980年代には、「オレたちひょうきん族」などに出演
FNNプライムオンライン