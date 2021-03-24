古賀稔彦さん死去
『古賀稔彦さん死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年4月4日
2021年3月29日
2021年3月28日
-
古賀稔彦さん通夜、約3000人参列 小川直也氏「バカヤロー」と無念の叫び
全日本柔道連盟の山下泰裕会長ら柔道関係者をはじめ、約3000人が参列
デイリースポーツ
-
古賀稔彦さん通夜に3000人が参列 戒名は「金剛院献柔稔制大居士」
28日に通夜が執り行われ、約3000人の弔問客が改めてその死を悼んだ
東スポWEB
2021年3月25日
2021年3月24日
-
「母には言わないで」古賀稔彦さんの母、病気を知らなかったと明かす
古賀さんの母は24日の番組で、涙ながらに息子の病気を知らなかったと告白
スポニチアネックス
-
吉田秀彦氏が古賀稔彦さんを追悼「二人で勝ち取った金メダルは一生の宝」
同五輪78キロ級金メダリストの吉田秀彦氏が追悼のコメントを発表した
スポーツ報知
-
古賀稔彦さんが53歳の若さで死去 最期まで気丈に振る舞う
親しい関係者によると、古賀さんは昨夏にがんの手術を受けて静養していた
東スポWEB
-
小川直也氏 古賀稔彦さんの訃報に「早すぎるよ。言葉が見つからない」
同級生の小川直也氏は取材で、「早すぎるよ。言葉が見つからない」と吐露
スポーツ報知
-
古賀稔彦さんが語っていた最後の言葉「柔よく剛を制す」を体現
1990年4月に無差別で争う全日本選手権に軽量級ながら出場し、決勝で負けた
東スポWEB
-
亡くなった古賀稔彦さんを井上康生監督が追悼 「抜群のひらめきがあった」
井上康生監督はコメントで、古賀さんは「抜群のひらめきがあった」と言及
東スポWEB
-
金メダリスト・古賀稔彦さんが53歳で死去 「今までで一番好きな柔道家」
2000年4月に現役引退し、全日本女子強化コーチや日体大助手などを務めた
スポニチアネックス
-
金メダリスト・古賀稔彦さんが死去 恵俊彰は「若すぎる」と言葉失う
江藤愛アナが訃報を伝えると、恵俊彰は「えっ？」と思わず声を上げた
デイリースポーツ