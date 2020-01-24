センバツ2020
『センバツ2020』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年4月8日
2020年4月1日
2020年3月19日
2020年3月17日
2020年3月14日
2020年3月13日
2020年3月12日
2020年3月11日
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センバツ高校野球、開催中止を決定 予定されていた大会の中止は初
甲子園球場で19日から無観客で開催方針だった選抜大会の中止を決定
共同通信
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センバツ中止に中日・根尾昂「春の分も夏にぶつけて」エール
中止に理解を示した一方で、「球児の気持ちになったら残念」とコメント
スポニチアネックス
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センバツの開催が中止に「安全にプレーすることを担保するのが難しい」
丸山昌宏大会会長は、新型コロナにより安全を担保することが難しいと言及
スポニチアネックス
2020年3月9日
2020年3月7日
2020年3月6日
2020年3月5日
2020年3月4日
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夏春連覇かかる履正社の監督 ほかの部活と異なるセンバツ状況に「複雑」
夏春連覇がかかる履正社の監督は「率直に言って複雑な心境だ」とコメント
スポーツ報知
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センバツ高校野球は無観客で開催を前提に準備 11日に最終判断
日本高野連が発表し、11日に大会可否の最終判断を実施するとも報告した
スポニチアネックス