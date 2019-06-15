JRA禁止薬物問題

中央競馬の厩舎向けに販売された、餌に混ぜるサプリメントに禁止薬物「テオブロミン」が含まれていた問題。これを受け、JRAは2019年6月15日から16日にかけて東京、阪神、函館の各競馬場で出走する馬のうち計156頭を競争から除外すると発表。この2日間で計983頭が出走を予定していたが、そのうち約16％が競走除外になった。