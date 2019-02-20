田畑毅

1972年5月2日生まれ。埼玉県出身。政治家、行政書士。自民党の「魔の3回生」。

2019年4月22日

2019年3月5日

2019年3月4日

2019年2月28日

2019年2月27日

2019年2月22日

2019年2月21日

2019年2月20日