田畑毅
1972年5月2日生まれ。埼玉県出身。政治家、行政書士。自民党の「魔の3回生」。
2019年4月22日
2019年3月5日
2019年3月4日
2019年2月28日
2019年2月27日
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田畑毅氏に未成年淫行疑惑 被害女性が自宅に連れ込まれたと証言
当時16歳の少女に対する淫行疑惑が新たに浮上したという
文春オンライン
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田畑毅議員の女性トラブル 事実であれば離党どころか逮捕案件に？
このほど自民党を離党したが、政治アナリストは問題の今後に言及
FRIDAYデジタル
2019年2月22日
2019年2月21日
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田畑毅氏を告訴した女性「逃げ回らず説明責任を果たすべき」
「田畑氏は逃げ回らず、しっかりと説明責任を果たすべき」と言及
共同通信
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「問題にならないように」田畑毅氏めぐる伊吹文明氏の発言に懸念
これを受け21日、伊吹文明氏は「問題にならないようにやらないと」と言及
共同通信
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自民党が田畑毅氏の離党届を受理へ 女性との問題が理由
ライブドアニュース速報
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自民党が田畑議員の離党を協議へ 暴行疑惑めぐる女性の告訴受け
自民党は21日、田畑氏の離党届を協議する党紀委員会を開催する方針を決めた
共同通信
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田畑議員、盗撮疑惑の音声がTVで放送 「自分が見たかっただけ」
週刊新潮が入手した田畑議員とみられる男性と女性とのやり取りの音声を公開
スポーツ報知
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玉川徹氏が暴行・盗撮疑惑の田畑議員を痛烈批判「昔で言うとレイプ」
21日の番組で玉川徹氏は、交際中だからといって許される時代ではないと指摘
東スポWEB