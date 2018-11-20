芸能事務所社長のパワハラ騒動
芸能事務所の元社員が、2015年に沸騰する鍋に顔を押し込められるなどしたと訴えた騒動。
2018年11月29日
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鍋に顔を押し込まれるというパワハラ事件 無実の女性が犯人扱いされていた
当初の報道では加害者が経営する事務所の名前が公になっていなかった
日刊SPA!
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酒が入るとオラオラ系に？「鍋ハラ」芸能プロ社長の素顔
酒が入ると「ヤンキーの顔」が出てきて、とことん無茶をするという
デイリー新潮
2018年11月25日
2018年11月23日
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芸能プロ社長の「顔面鍋」パワハラ 周りに「黒い交際」を吹聴し支配か
社長は、自身の「黒い交際」を周囲に吹聴していたようだと芸能関係者
東スポWEB
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顔を鍋に…被害者が事件から3年後に告訴「ほかに理由が」と憶測
東国原英夫氏は2015年の忘年会で顔を鍋に押し込まれたという被害男性に言及
東スポWEB
2018年11月22日
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鍋に顔を突っ込まれた芸能事務所元社員「社長に洗脳されていた」
当時について、社長が怖かったため、やるしかなかったと告白
日テレNEWS NNN
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芸能事務所社長が鍋に顔を押し込んだパワハラ疑惑 仕事復帰後は月給8万円に
2015年12月、社長に沸騰する鍋に顔を入れられ、約3週間後に仕事復帰
デイリースポーツ
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坂上忍が芸能プロ社長のパワハラに怒り 「周りも同罪」
番組では、同社長が元従業員の顔を煮えたぎる鍋に押し付ける映像を紹介
東スポWEB
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芸能プロ社長のパワハラに坂上忍が言及「ヘドが出るわ」
坂上忍は「こんなのが同業者でいると思うと、ヘドが出るわ」とコメント
デイリースポーツ
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「自分から顔突っ込んだよな？」元社員が社長からの対応明かす
22日の会見で、「鍋事件」の翌日に自身の自宅を訪れた社長の発言を明かした
スポーツ報知
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鍋に顔つけられた男性が会見 「鍋を見ると思い出しますね」
22日に会見を開き、社長には「罪をつぐなってほしい」と話した
オリコンニュース