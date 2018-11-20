芸能事務所社長のパワハラ騒動

芸能事務所の元社員が、2015年に沸騰する鍋に顔を押し込められるなどしたと訴えた騒動。

2018年11月29日

2018年11月25日

2018年11月23日

2018年11月22日

2018年11月20日