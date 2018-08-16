山口で行方不明の2歳男児を発見
『山口で行方不明の2歳男児を発見』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年10月16日
2018年9月3日
2018年8月24日
2018年8月23日
2018年8月22日
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山口で不明の2歳児を発見した男性「酒断ち」を誓った理由
ボランティア中心の生活の中、好きだった酒は7年5カ月も口にしていないそう
Smart FLASH
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フィフィが山口の2歳児発見報道に違和感「感動ポルノ」
取材側に対して、フィフィが22日のTwitterで「違和感を覚えました」と主張
日刊スポーツ
2018年8月20日
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3日ぶりに保護された2歳児が退院 母は励ましのメッセージに感謝
「入院中も病院のスタッフの方にも大変よくしていただきました」と母
日テレNEWS NNN
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「人格を疑う」ガリットチュウ福島善成が2歳児救出男性ネタで大炎上
ガリットチュウ福島善成が19日の番組で、ボランティア男性のモノマネを披露
ガジェット通信
2018年8月19日
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2歳救出男性をネタに ガリットチュウ福島善成のモノマネに賛否
ネット上では「似てる」「仕事が早い」との声が上がる一方で、疑問の声も
J-CASTニュース
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2歳児発見の男性が豪雨被災地で土砂撤去「これから頑張りたい」
19日、西日本豪雨の被災地である広島県呉市で土砂の撤去作業に参加した
ライブドアニュース速報
2018年8月18日
2018年8月17日
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無事保護された2歳男児が38度前後の発熱 熱が治まれば退院も可能
38度前後の熱があり、細菌感染の可能性も考え抗菌剤を投与されている状況
日テレNEWS NNN
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2歳児救出の男性「夜間の高校で勉強したい」将来の夢にネット涙
男性の将来の夢が、夜間の高校に行って勉強することであると紹介した
J-CASTニュース
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2歳児を発見したボランティア男性「妻は5年前から帰ってこない」
17日の「情報ライブミヤネ屋」の取材に応じ、家族構成を明かした
スポーツ報知
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山口県で保護された2歳男児 何も食べずに3日間山の中で過ごしたか
発見直後のX線写真に、胃の内容物が写っていなかったことが17日に分かった
ライブドアニュース速報
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男児発見の男性を「とくダネ！」が特集 激動の半生も「悔いなし」
小学生のころから近所の農家に奉公に行き、義理人情や仁義を教えられたそう
スポーツ報知
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2歳児を救出したボランティア男性 テレビの出演依頼が殺到
情報番組の出演依頼が殺到し、16日は自宅からの中継で5番組に出演した
スポーツ報知