小林麻耶さんの芸能界引退

一般男性と結婚したフリーアナウンサーの小林麻耶さんが8月3日、芸能界から引退することを自身のブログで発表した。

2019年6月8日

2019年5月31日

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2019年4月20日

2019年4月19日

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2018年8月3日