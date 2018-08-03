小林麻耶さんの芸能界引退
一般男性と結婚したフリーアナウンサーの小林麻耶さんが8月3日、芸能界から引退することを自身のブログで発表した。
2019年6月8日
2019年5月31日
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小林麻耶さんが仕事復帰に意欲「仕事をしていきたいと思います」
芸能界引退の理由を説明し、「もう仕事はできない」と思っていたと本音
日刊スポーツ
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小林麻耶さんに引退撤回を求める声 夫も復帰を歓迎か
夫はSNSで、TVの仕事をしている麻耶さんは「すごく輝いていました」と言及
東スポWEB
2019年5月30日
2019年4月20日
2019年4月19日
2018年8月15日
2018年8月12日
2018年8月7日
2018年8月5日
2018年8月4日
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高橋真麻 引退決めた小林麻耶さんに共感「この仕事、大好きですが…」
事務所との契約が3日で切れたことなどを機に、引退を決めたという小林さん
デイリースポーツ
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小林麻耶さんがブログを続ける理由を説明「今度は私が恩返しを」
「これまで、読者の皆様のコメントにたくさん救われてきました」と麻耶さん
スポニチアネックス
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小林麻耶さんが引退表明後の心境つづる「ワクワクが止まりません」
「昨日は突然の報告で驚かせてしまい、ごめんなさい」と切り出した麻耶さん
スポーツ報知
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小林麻耶さんが芸能界引退、専業主婦へ 心身ともに疲れ決断
「元々、精神的、肉体的疲労が蓄積していた」とテレビ関係者
スポニチアネックス