三橋貴明氏の逮捕
10代の妻にかみつくなどしケガをさせたとして、経済評論家の三橋貴明氏が逮捕された。
2018年2月1日
2018年1月10日
-
DV騒動の三橋貴明氏の元妻が報復を危惧「身の危険を感じる」
三橋氏の元妻が9日、「実は、身の危険を感じております」とツイート
日刊スポーツ
-
三橋貴明氏のDV癖 安倍首相も素行調査で「ヤバさ」に気付き距離置く？
知人によると、DVで警察沙汰を起こすのは今回が初めてではないという
日刊ゲンダイDIGITAL
-
三橋貴明氏が傷害容疑で逮捕されるも釈放 テレビ関係者が「陰謀論」に指摘
逮捕劇が国家による陰謀であるかのように見えることに、テレビ関係者が指摘
東スポWEB
2018年1月8日
-
三橋貴明氏が釈放される ブログで騒動を謝罪するも報道を疑問視
8日に自身のブログを更新し、一連の「騒動」を謝罪した
スポニチアネックス
-
三橋貴明容疑者は財務省批判で捜査を警戒していた 共演者が明かす
普段から財務省を批判していたため、捜査対象になるのを警戒していたと説明
デイリースポーツ
-
10代の妻への傷害容疑で逮捕された三橋貴明容疑者 17年も同様のトラブルか
調べに対し「何もしていない。弁護士を呼んで」などと容疑を否認している
スポーツ報知