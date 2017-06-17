第9回AKB48選抜総選挙
『第9回AKB48選抜総選挙』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年10月8日
2017年6月25日
2017年6月19日
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白石麻衣ら乃木坂46メンバーがAKB総選挙の結果に言及「3連覇スゴい」
感想を求められた白石は指原莉乃について「3連覇スゴいですね」とコメント
オリコンニュース
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AKB48総選挙生中継の視聴率 瞬間最高は指原莉乃3連覇の16.2％
関東地区の瞬間最高視聴率は16.2％で、指原莉乃が3連覇を達成したシーン
スポニチアネックス
2017年6月18日
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渡辺麻友 指原莉乃の愛情あふれるツイートに感謝「涙出る」
指原莉乃は「卒業コンサートの時はさらに大きな記事おねしゃす」とツイート
スポーツ報知
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結婚宣言の須藤凜々花 過去にTwitterで「処女です！」と爆弾発言も
もともとは300人以上の48グループで1番の爆弾娘だと筆者は指摘
日刊スポーツ
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須藤凜々花の結婚発表に冠番組スタッフが複雑ツイート「やけくその番宣」
須藤の冠番組のスタッフは「※やけくその番宣」と注釈付きでツイート
オリコンニュース
2017年6月17日
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大島優子が結婚発表のNMB須藤凜々花に痛烈「F」で始まる4文字見せる
大島優子は17日、Instagramのライブ放送で「私の全ての言葉」と帽子を披露
スポーツ報知
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結婚発表の須藤凜々花 関係者が明かした最近の「変化」
声優の榎本温子は「ここんところ綺麗になったなー」とツイート
日刊スポーツ
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AKB選抜総選挙 1位〜16位までの「49thシングル選抜メンバー」を発表
1位は指原莉乃、2位は渡辺麻友、3位は松井珠理奈となった
オリコンニュース
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横山由依のスピーチ中にCMが入る一幕 ネットでは一斉に苦情
横山のスピーチ中にCMが入る一幕があり、ネットでは一斉に苦情の声がでた
デイリースポーツ
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総選挙2位の渡辺麻友 今年いっぱいの活動を持って卒業することを発表
女王奪還を目指した第9回AKB48選抜総選挙で、惜しくも2位となった渡辺
オリコンニュース
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指原莉乃、選抜総選挙で前人未到の3連覇 ラストで有終の美
史上初の3連覇に輝き、ラスト総選挙で有終の美を飾った
オリコンニュース
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第9回AKB48選抜総選挙 松井珠理奈が3位、悲願の女王まで届かず
開口一番、「正直、悔しい！うーん悔しいです！」と松井
オリコンニュース
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速報1位のNGT48荻野由佳 最終5位で「神7」入り果たす
自身2度目の総選挙で、選抜だけではなく見事に「神7」入りを果たした
オリコンニュース
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横山由依が選抜総選挙で7位 念願の「神7」入りを果たす
AKB48 9期としてデビューし、AKB48グループの2代目総監督に就任した横山
オリコンニュース
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岡田奈々 スキャンダルネタの指原莉乃と峯岸みなみらを暗に批判
スピーチでは、スキャンダルではいあがるメンバーを暗に批判
デイリースポーツ
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第9回AKB48選抜総選挙 17位〜32位「アンダーガールズ」を発表
17位はAKB48の向井地美音、18位はSKE48の松村香織がランクイン
オリコンニュース
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峯岸みなみ、AKB48選抜総選挙で19位 5年ぶりの選抜復帰ならず
速報で100位圏外と出遅れたSKE48チームKの峯岸みなみは19位にランクイン
オリコンニュース
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第9回AKB48選抜総選挙 33位〜48位「ネクストガールズ」を発表
33位はNMB48の加藤夕夏、34位はHKT48の渕上舞、35位はHKT48の朝長美桜
オリコンニュース