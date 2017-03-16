渡瀬恒彦さん死去
『渡瀬恒彦さん死去』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年4月12日
2017年4月1日
2017年3月25日
2017年3月16日
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渡哲也が弟の瀬恒彦さん訃報に悲痛「何とも言葉になりません」
「この喪失感は何とも言葉になりません」とつらい心中を明かした渡
スポニチアネックス
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坂上忍が渡瀬恒彦さんの「強さ」証言 存在感の大きさを振り返る
ドラマのクランクインの際に開催した食事会で、参加者が喧嘩になったという
スポニチアネックス
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米兵3人を1人で撃退？亡くなった渡瀬恒彦さんの最強伝説
空手道2段で「米兵3人を1人で撃退」などエピソードは枚挙にいとまがない
スポニチアネックス
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「徹子の部屋」16日の放送を急きょ変更 渡瀬恒彦さんの追悼特集に
2014年7月に、渡瀬さんが出演した回を振り返る内容
デイリースポーツ
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渡瀬恒彦さんが72歳で死去 「警視庁捜査一課9係」への愛を語っていた
渡瀬さんは4月から始まるドラマ「警視庁捜査一課9係」に出演予定だった
デイリースポーツ
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渡瀬恒彦さんが胆のうがんのため72歳で死去「十津川警部」などで活躍
2015年にがんが見つかって以来、入退院を繰り返していた
スポニチアネックス