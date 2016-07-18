好きな人がいること（ドラマ）
『好きな人がいること（ドラマ）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年10月3日
2016年9月20日
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佐野ひなこが「好きな人がいること」で披露したサンタ姿をインスタに投稿
「好きな人がいること」の最終回で披露したサンタの衣装を着ている佐野
モデルプレス
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「好きな人がいること」最終回の視聴率は8.4％ 「スキコトロス」の声も
初回から2週連続2桁の好スタートを切り、全10話の平均視聴率は8.9％
スポニチアネックス
2016年9月13日
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ざわちん 桐谷美玲ら「好きな人がいること」出演者のものまねメイクを披露
三浦翔平、山崎賢人、野村周平、桐谷美玲の4人のものまねメイク
クランクイン！
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「好きな人がいること」第9話 突然の展開に視聴者たち動揺
美咲と夏向の新展開に、視聴者から動揺の声が寄せられている
モデルプレス
2016年9月6日
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「好きな人がいること」できゅうりを使った間接キス ネットで話題
きゅうりを使った「間接キス」が描かれ、ネットで話題を呼んでいる
モデルプレス
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「好きな人がいること」の視聴率が7.7％ 今作の最低記録を更新
最低だった前週からさらに0.5ポイント下がり、最低記録を更新
スポーツ報知