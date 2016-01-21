ジェイミー・ジョセフは、ラグビー日本代表HC。1969年11月21日生まれ。ニュージーランド・ブレナム出身。
フィジーの高校から日本の摂南大学に留学した思いがあるという
THE ANSWER
契約期間は2020年1月1日から、次のW杯が開催される2023年12月31日まで
スポニチアネックス
続投が既定路線とされていたが、一部の強化委員や理事から「慎重論」が噴出
日刊ゲンダイDIGITAL
現在の契約が切れる12月31日をもって、退任する可能性があるという
本人は続投に前向きな意向を示しているが、海外で手腕が高く評価されている
共同通信
その手腕への評価は国内外で高まっており、他国が引き抜きに動くとの指摘も
ジョセフHCは「貪欲に死に物狂いで勝ちに行く気持ちがない」と激怒
スポーツ報知
体の小さな日本が目指す戦い方においては、足の速さが求められる
週プレNEWS
関係者によると、日本代表の待遇が不安で招集に応じない選手もいたという
元ニュージーランド代表のジェイミー・ジョセフ氏が新ヘッドコーチに就任
ジョセフ氏は世界最高峰「スーパーラグビー」のハイランダーズを率いている
読売新聞オンライン