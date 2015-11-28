呉昇桓の違法賭博疑
『呉昇桓の違法賭博疑』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2017年1月12日
2015年12月31日
2015年12月15日
2015年12月14日
2015年12月11日
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呉昇桓と阪神が交渉打ち切りにコメント 呉「申し訳ない気持ちでいっぱい」
呉は代理人を通じて「こういうことになって、非常に残念です」とコメント
デイリースポーツ
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呉昇桓と阪神の交渉が終了 メジャーリーグ進出に専念
同日に阪神側に交渉終了を通告し、阪神は今後新外国人投手の獲得に動く
スポニチアネックス
2015年12月10日
2015年12月9日
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呉昇桓の海外賭博容疑 ソウル地検の聴取で容疑を一部認める供述
呉は容疑を一部認め、同地検は在宅起訴を検討している
読売新聞オンライン
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呉昇桓、不法賭博疑惑が事実ならメジャー各球団も敬遠で移籍も絶望的
事実であれば、希望しているメジャーへの移籍は難しいとスポーツライター
日刊ゲンダイDIGITAL
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呉昇桓との残留交渉を打ち切る可能性も 海外賭博疑惑事件で
海外賭博疑惑事件でソウル地検が呉昇桓を取り調べると報じられたためという
東スポWEB