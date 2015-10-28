横浜市のマンション傾斜騒動
『横浜市のマンション傾斜騒動』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2016年9月21日
2016年3月15日
2016年1月28日
2016年1月15日
2016年1月13日
2015年11月28日
2015年11月17日
2015年11月9日
-
マンション傾斜問題 大手業者も安心できないカラクリを宅建士が解説
住宅販売会社は住民に訴えられる可能性があるので工期の遅れに敏感だと指摘
日刊SPA!
-
「欠陥マンション」は一度掴まされたら最後？ 住民たちの悲劇を追跡
建て替えを勝ち取るまでには、デベロッパーとの闘いが避けられないという
現代ビジネス
2015年11月4日
2015年11月3日
2015年11月2日
-
大騒動の「傾いた」マンション問題 日本中で発覚する「欠陥マンション」
マンションの施工不良は日常茶飯事で、今まで明るみに出ていなかったという
現代ビジネス
-
自宅マンションが「欠陥物件」だったときの対応…法廷闘争は住民が不利
法廷闘争は、住民側が立証責任を負わなければいけないため不利だと専門家
現代ビジネス
2015年11月1日
2015年10月29日
-
旭化成建材のデータ改ざん問題 横浜市の公共施設で新たなデータ流用が発覚
同市が発注した公共施設1件でデータが流用されていたことが新たに分かった
日テレNEWS NNN
-
旭化成建材 北海道釧路市内にある道営住宅で杭打ちデータを流用
データが流用されたのは10年から11年に改良工事がされた釧路市内の運営住宅
読売新聞オンライン